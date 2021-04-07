انفجار عربة "همفي" أمريكية في العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - يوضح تفسير الفيديو المنشور على YouTube أن التصوير تم في عام 2005، لكن الفيديو تم نشره مؤخرًا فقط.

يظهر فيه كيف أن سيارة دفع رباعي عسكرية مدرعة تتجه ببطء نحو سيارة ركاب مشبوهة لا مالك لها وتدفعها بحذر بعيدًا عن الطريق. لا يحدث شيء في الثواني الأولى. ولكن بعد ذلك تغطى السيارتين بكرة من النار والدخان.

بعد الانفجار، يتعين على مشاة البحرية الأمريكية تفريغ الذخيرة والأسلحة بسرعة من السيارة المدرعة حتى لا تصلها النيران.

يقال في شرح الفيديو، إنه في العراق، العديد من السيارات على الطريق تشكل تهديدًا كسيارات يحتمل أن تكون مفخخة. يجب إزالتها من الطريق حتى لو لم تكن هناك قنابل في السيارة، لأنه فيما بعد يمكن للإرهابيين زرع عبوات ناسفة فيها.

ويلاحظ أيضًا أنه، على الأرجح، تم التفجير لاسلكيًا، وعلى الرغم من أن الانفجار بدا مثيرًا، لم يُصب أي جندي من مشاة البحرية، حتى أن سائق عربة الهمفي، الذي كان يدفع السيارة الملغومة، نجا، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".