وزير الآثار المصري: نجهز لفيلم عن موكب المومياوات

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف العناني أن الفيلم سيكون عما حدث خلف الكواليس في موكب نقل المومياوات الملكية.

© Sputnik . Ahmed Mahmoud

وأشار الوزير المصري إلى أن "الآثار المصرية تجعل العالم يصب أعينه علينا"، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وكشف العناني عن أنه سيتم التجهيز أيضا لموكب لنقل توت عنخ آمون للمتحف الكبير، ليكون حدثا فريدا أيضا لا يقل عن احتفالية موكب المومياوات الملكية.

وطالب الوزير المصري شباب بلاده بالاعتزاز بحضارتهم المصرية القديمة لأنها حضارة فريدة.

واتجهت أنظار العالم، مساء السبت الماضي، نحو ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة، حيث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وضم الموكب عددا من المومياوات الملكية، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك رمسيس الثاني وحتشبسوت وأحمس وزوجته نفرتاري.