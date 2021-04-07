شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالكويت ومعتدل بالبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى منطقة الخليج، حيث تستمر نشاط الرياح والاتربة فى السعودية على ان يكون مائل للحرارة فى الكويت، ورطب فى الامارات.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام ويكون رطبا نسبيا خلال الليل.

الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

ليلًا معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ونهارًا حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس» مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:00 والمد الثاني عند 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.



وفى بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 19:40 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.