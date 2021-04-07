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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 100 دولار وإجازات مدفوعة.. حوافز لتشجيع الموظفين على التلقيح

الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365

من منح تصل إلى 500 دولار إلى تسديد بدل النقل مرورا بساعات عمل مدفوعة على سبيل التعويض يتنافس بعض مديري الشركات الأمريكية على تقديم محفزات لتشجيع موظفيهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أملا في استعادة الأنشطة بصورة طبيعية.



في الولايات المتحدة، يمكن للشركات استحداث مراكز تطعيم إذا ما التزمت تشغيلها خلال ساعات العمل وبصورة مجانية لجميع العمال، الموظفون منهم والمتعاقدون الفرعيون.

على سبيل المثال، تقدم مجموعة "جي بي إس" العملاقة في مجال إنتاج اللحوم 100 دولار لكل موظف يتلقى اللقاح، وهي وزعت وثائق بلغات عدة للتشديد على سلامة التلقيح وفعاليته.

وفي منتصف مارس/آذار، كان ما يقرب من ثلث موظفيها البالغ عددهم 60 ألفا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

كذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة تعويضات لموظفيهم الراغبين بتلقي اللقاح، هي عبارة عن ساعتين أو 4 ساعات عمل مدفوعة.

وقال المسؤول عن شبكة متاجر "ألدي" للمنتجات الرخيصة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني إن هذا الأمر "يلغي الحاجة إلى الاختيار بين كسب الرزق وحماية الصحة".

تلقيح إلزامي؟

كذلك تدفع سلسلة متاجر "تارجت" بدل تنقلات بمقدار 30 دولارا لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح.

أما متاجر "كروجر" فتقدم علاوة مقدارها 100 دولار للأشخاص الملقحين وأيضا لأولئك الذين يرفضون تلقي اللقاح لأسباب طبية أو دينية، شرط أن يخضعوا لبرنامج تربوي بشأن الصحة.

كما أن "الأشغال البسيطة" تؤخذ في الاعتبار، إذ إن منصة توصيل المشتريات "إنستاكارت" تقدم 25 دولارا للعاملين معها، وهم لا يحملون صفة موظفين.

وكان رئيس شركة الطيران "يونايتد إيرلاينز" سكوت كيربي تحدث في يناير/كانون الثاني عن إمكان جعل التلقيح إلزاميا للطيارين وأفراد طواقم الرحلات وسائر الموظفين.

غير أن ناطقا باسم الشركة قال أخيرا إن "يونايتد إيرلاينز" لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، وهي تسعى حاليا إلى تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على اللقاح في الولايات المختلفة وطريقة الاستحصال على الكميات اللازمة.

لكن الشركات يمكنها بصورة عامة إرغام موظفيها على تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، على ما قالت الأستاذة في كلية "هاستينجز" للحقوق في جامعة كاليفورنيا، دوريت ريس. لكنها تحدثت عن "بعض التحفظات" على هذا الأمر.

الفئات الأكثر عرضة

ولفتت الخبيرة القانونية إلى أنَّ اللقاحات المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة تُقدّم وفق نظام غير اعتيادي، لدواء موجه لمجمل السكان، مع إذن استخدام طارئ و"إطار قانوني لا يزال غامضا".

وأشارت إلى أن كل ولاية يمكن أن تصدر توصياتها الخاصة في هذا المجال.

ويمكن للشركات أيضا في هذه الحالة أن تتفاوض مع النقابات على الشروط الواجب اعتمادها.

كذلك يمكن إعفاء بعض الموظفين لأسباب طبية أو دينية.

وفي الوقت عينه، يمكن لأصحاب العمل أن يتعرضوا للملاحقة بتهمة عدم بذل جهود كافية لتفادي ظهور بؤر وبائية في حرم شركاتهم، وفق ريس.

واعتبرت الخبيرة القانونية أنه من الملائم لبعض الشركات العاملة مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة لتبعات الإصابة بالفيروس، من بينها دور المسنين أو السجون، أن تجعل اللقاح إلزاميا.

كما سيكون من الملائم أكثر لغالبية الشركات أن تقدم حوافز أو تفرض "موجبات مرنة"، على سبيل المثال من خلال فرض الاختيار بين تلقي اللقاح أو اعتماد تدابير وقائية إضافية أو الاستمرار في العمل من بُعد.

وهذا الأمر مبرر خصوصا لأن الأشخاص المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح لديهم مخاوف تتعلق بسلامة هذه المنتجات، وهم سيطمئنون إليها مع الوقت بحسب ريس.

وأظهر استطلاع نشرتها هيئة إدارة الموارد البشرية "إس إتش آر أم" في فبراير/شباط، أن 5% فقط من أصحاب الشركات الأمريكيين ينوون فرض اللقاح على جميع موظفيهم أو جزء منهم.

ولتسريع إعادة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي الاستهلاك، تعوّل بعض الشركات على الزبائن. على سبيل المثال، تقدم سلسلة "كريسبي كريم" حتى نهاية العام شطيرة دونات للزبائن مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح.