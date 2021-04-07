شكرا لقرائتكم خبر عن الرى التونسية: البلاد تحت خط الشّح المائى وستشهد عجزا مائيا بحلول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الفلاحة والموارد المائية التونسى، محمد فاضل كريم، إن تونس ستشهد بحلول عام 2022 عجزا مائيا وضغطا كبيرا على مياه الشرب بتونس الكبرى، بحسب وكالة أنباء تونس.
وأكّد الوزير، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتامين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، على أن وضعية المياه فى تونس أصبحت حساسة وصعبة جدا لاسيما وان تونس باتت مصنفة من بين البلدان تحت خط الشح المائى نتيجة لتطور الاستعمالات فى المجال الفلاحى والصناعى والفردى.