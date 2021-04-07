شكرا لقرائتكم خبر عن الرى التونسية: البلاد تحت خط الشّح المائى وستشهد عجزا مائيا بحلول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الفلاحة والموارد المائية التونسى، محمد فاضل كريم، إن تونس ستشهد بحلول عام 2022 عجزا مائيا وضغطا كبيرا على مياه الشرب بتونس الكبرى، بحسب وكالة أنباء تونس.