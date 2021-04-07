الصحة السودانية تعلن تطعيم أكثر من 63 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 63 ألفا و837 كادرا صحيا ومواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في ولايتى الخرطوم والجزيرة (وسط السودان).

وذكرت الوزارة، في بيان صحفى، أن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان) .. مشيرة إلى انطلاق حملة التطعيم يوم الأحد المقبل، في 8 ولايات أخرى.



وكانت وزارة الصحة أكدت عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن، عدا وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.