يرتدي «الزي الوطني».. وافد سوري يمتهن سرقة المركبات في جدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على وافد عربي امتهن سرقة المركبات في أماكن مختلفة بمحافظة جدة. وأظهر مقطع بثه “سناب الداخلية” أن المتهم اعتاد ارتداء الزي الوطني بقصد التخفي بين مواطني المملكة. وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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