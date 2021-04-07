شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» تطلق برنامج «تحبير القرآن» لأئمة مساجد الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن إطلاق برنامج تحبير القرآن لأئمة مساجد الرياض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “استعداداً لرمضان؛ جمعية مكنون تطلق برنامج تحبير القرآن لأئمة مساجد الرياض”.

وأشارت “مكنون” إلى أن برنامج “تحبير القرآن” لأئمة مساجد الرياض، اشتمل على 50 حلقة، و15 ألف وجه، و25 ختمة، و200 مشترك

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المسجلين 400 مسجل ، تم قبول 200 منهم ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج ومنها أن يكون إماما في مدينة الرياض.

وكانت المجمعات المشاركة في تنفيذ البرنامج كالتالي: مجمّع حلقات الحزم، ومجمّع المرشد، ومجمّع الراجحي بشبرا، ومجمّع أبي موسى الأشعري، ومجمّع الصالحية، ومجمّع القراء، ومجمّع خيركم، ومجمّع الفلاح، وويأتي هذا البرنامج في إطار تهيئة وإعداد الأئمة لشهر رمضان المبارك.