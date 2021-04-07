شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح كيفية التصرف عند انتهاء التأشيرة دون علم صاحبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، كيفية التصرف بشأن التأشيرة المنتهية دون علم صاحبها.

وقال المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه الدخول لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، المديرية العامة للجوازات، إرسال طلب».

جاء ذلك رداً من المنصة على تساؤل وردّها من أحد المستفيدين قال فيه: “أنا يمني الجنسية، وتأشيرة زوجتي انتهت، ولم أقم بتمديدها قبل انتهائها ولم أكن أعلم بأنها منتهية إلا بعد الانتهاء”.