عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوتيوب تكشف عن آلية لسحب الفيديوهات المخالفة لقواعدها

الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365

أعلنت ”يوتيوب“، الثلاثاء، عزمها نشر تقديرات لنسبة الفيديوهات التي تُشاهد عبر المنصة التابعة لـ“غوغل“ قبل سحبها بسبب انتهاك قواعدها، كاشفة أن معدل هذه المنشورات آخذ في التراجع ومؤكدة تكثيف الجهود للتصدي لها.



وأشارت ”يوتيوب“ إلى أن تقريرها الربعي بشأن الإشراف على المحتويات سيتضمن ”معدل المشاهدات للفيديوهات المخالفة“ للإشارة إلى النسبة المئوية للمشاهدات الخاصة بالمحتويات المخالفة لقواعد المنصة، وهي كانت أقل من 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وقالت مديرة الشؤون الأمنية في يوتيوب ”جنيفر أوكونور“ خلال مؤتمر صحافي إن ”هذا الرقم منخفض جدا“.

وأضافت ”بطبيعة الحال نريد تسجيل رقم أدنى بعد، وفريقي يعمل ليلا ونهارا في هذا الاتجاه“.

ويعني هذا المعدل أن المضامين التي تنتهك قواعد ”يوتيوب“ تحصد ما بين 16 إلى 18 ألف مشاهَدة من كل عشرة آلاف مشاهَدة عبر المنصة، بحسب اوكونور.

ولم تفصّل ”يوتيوب“ القواعد التي ستؤخذ في الاعتبار خلال احتساب هذه النسبة.

وترصد أنظمة الإشراف الآلية 94% من المضامين التي تنتهك قواعد الاستخدام، وتسحب 75% منها قبل أن تحصد عشر مشاهدات.

وأوضحت جنيفر أوكونور، أن فرق المنصة تحدد هذا المعدل في بياناتها الداخلية منذ 2017، وهو تراجع بنسبة تقرب من 70% بفضل استثمارات على صعيد التكنولوجيا والموارد البشرية.

ومنذ تقريرها الأول بشأن احترام قواعدها سنة 2018، سحبت ”يوتيوب“ أكثر من 83 مليون فيديو وسبعة مليارات تعليق.