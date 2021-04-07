شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يحذر من جهات انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب تمارس التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إن بلاده لن تتسامح مع "أعمال تحريضية ونشاطات غير بريئة" صادرة عن جهات "انفصالية" وحركات قريبة من "الإرهاب"، وجاء تصريح تبون خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي بحث الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمنى، بحسب وكالة أنباء الجزائر.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون "استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وأشاد بالمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للأمن درس أيضا ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".

كما شدد تبون على أن الدولة "لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، حيث أمر "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون، ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة، والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي في الجزائر."