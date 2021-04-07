مجلس الوزراء السعودي يتخذ قرارا هاما بشأن بنك مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان صادر عن المجلس أنه قرر "الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة".

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وجاء قرار ترخيص بنك مصر، وهو بنك حكومي مصري، ضمن مجموعة من القرارات التي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، في جلسته التي عقدت، عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشملت القرارات، قرارا بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

كما وافق مجلس الوزراء على "تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".