شكرا لقرائتكم خبر عن مريض كورونا يلقى نفسه من الطابق الرابع بأحد المستشفيات فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى أحد مرضى كورونا بعدما رمى نفسه من الطابق الرابع في مستشفى الباسل بمدينة طرطوس السورية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت وزارة الداخلية السورية إن المتوفى كان مصابا بفيروس كورونا، وإن التحقيقات حول أسباب الوفاة أظهرت أنه "قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا"

واضافت أنها نظمت المحضر اللازم في الحادثة وسلمت الجثة إلى ذويها لدفنها أصولا.