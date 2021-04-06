شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين المركبات.. خدمة جديدة من «توكلنا» لمستخدميه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تطبيق توكلنا، اليوم الثلاثاء، إتاحة خدمة جديدة للمستخدمين وهي استعراض بيانات تأمين المركبات. وقال حساب التطبيق على تويتر: “تأمين المركبات.. خدمة تمكن المستخدم من استعراض بيانات تأمين مركبته مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهائها واسم الشركة وغيرها”. وشرح التطبيق طريقة وخطوات الاستفادة من الخدمة الجديدة: – توجه إلى لوحة البيانات. – اضغط على آيقونة تأمين المركبات. – يتم عرض قائمة وثائق التأمينات. – اضغط على الوثيقة لاستعراض التفاصيل.

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