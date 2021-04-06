شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح متطلبات وطريقة ربط سجلات الأبناء بـ «الوالدة» عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة “أبشر أفراد”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة

يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة

• نسخة من شهادة الميلاد

• نسخة من سجل الأسرة

• نسخة من صك حصر الورثة