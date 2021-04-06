شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعدد من المتورطين في جرائم سرقة وسطو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من المتورطين بجرائم سرقة وسطو مسلح وسرقة مركبات في العديد من المناطق خلال الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، تم القبض على مواطن قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة بالمنطقة الشرقية، وقدرت قيمة المسروقات بـ 106 آلاف ريال.

وفي تبوك تم ضبط اثنين من المواطنين سرقا هاتفاً متنقلاً من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه.

وفي الرياض تم القبض على مواطنين اثنين قاما بالسطو على عدد من المدارس وسرقة ما تحتوي من تجهيزات.

وفي المدينة المنورة تم ضبط مواطنين اثنين امتهنا سرقة المركبات والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات، بينما في الرياض تم ضبط اثنين من المواطنين بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة.