احمرار العين له أسباب عدة،.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الدكتورة أندريا ليتز بارتش إن احمرار العين له أسباب عدة، حيث إنه قد يشير إلى استجابات تحسسية لملتحمة العين تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات مثلاً.



وأضافت طبيبة العيون الألمانية أن احمرار العين قد يكون مؤشراً على أمراض أشد خطورة من ذلك، مثل جروح القرنية أو التهابات القزحية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء احمرار العين خاصة إذا كان الاحمرار مصحوباً بأعراض أخرى كألم في العين من الداخل أو ضعف في البصر أو تغيّر موضع حدقة العين من جانب واحد.