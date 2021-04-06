مصدر محلي: مقتل وإصابة 12 جنديا تركيا جراء تفجيرات في الحسكة شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - أنطاكيا - سبوتنيك. وأفاد المصدر بوقوع "انفجار في الحسكة قرب القاعدة العسكرية التركية، أسفر عن مقتل وإصابة 12 من القوات التركية".

كانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت عن مصادر محلية وميدانية، أن "ثلاثة انفجارات هزت ظهر اليوم الثلاثاء ريف مدينة رأس العين المحتلة شمال غربي محافظة الحسكة، ناتجة عن انفجار عدد من الألغام الأرضية بمجموعة من جنود الجيش التركي ومسلحي المجموعات الإرهابية التابعة لهم"، وفق وصفها.

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وتابعت المصادر أن "الانفجارات وقعت في المنطقة الواقعة بين قرية الريحانية ومزرعة الرياض بالقرب من الطريق الدولي M4 بريف رأس العين المحتلة، مع معلومات مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخرين لم يعرف عددهم بعد".

وقالت إن القوات التركية "فرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة، ومنعت مسلحي المجموعات الإرهابية حتى من الاقتراب منها، وملأت أصوات الرشاشات المكان".

كان عدد من المدنيين أصيبوا، نهاية الشهر الماضي، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة (شمال شرقي سوريا).

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء عن مصادر محلية، قولها إن "عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

وبحسب الوكالة السورية، تشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة المدعومة تركيا في ريف الحسكة، تفجيرات واقتتالاً فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق التي تسيطر عليها تلك المجموعات، حيث قتل وأصيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عدد من المسلحين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين في ريف الحسكة.