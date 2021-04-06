"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع عسكرية "حساسة" في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، أن "سلاح الجو المُسير تمكن من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مُسيرتين (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن "الاستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن) والحصار الغاشم على بلدِنا".

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من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف إن قواته اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

ويعد الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" على قاعدة الملك خالد الجوية، هو الثاني من نوعه خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، الخميس الماضي، استهداف القاعدة ذاتها بطائرتين مماثلتين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.