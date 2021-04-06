إعلام: التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين أطلقوا الطائرة المسيرة باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية، اليوم.

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وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد اتهمت، مساء أول أمس الأحد، الجيش السعودي بتنفيذ قصف أوقع ضحايا من المدنيين في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمال غربي اليمن.

وقال تلفزيون "المسيرة"، الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن امرأة ورجلاً قتلا وأُصيب 6 آخرون جراء قصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية مُنَبِه، على الشريط الحدودي شمال غرب صعدة في اليمن.

وأضاف أن الجيش السعودي شن قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية شَدا غرب صعدة، مشيرا إلى تنفيذ طيران التحالف العربي غارة على جنوب سوق الحصامة في مديرية الظَاهِر، جنوب غرب صعدة.

وبين الحين والآخر، تتهم جماعة "أنصار الله" القوات السعودية بتنفيذ عمليات قصف على المديريات الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين في محافظة صعدة، غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.