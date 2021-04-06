الرئيس الأسد يزف بشرى سارة بشأن المنطقة الحرة في مدينة حلب

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وقضى المرسوم الرئاسي السوري بإعفاء المستثمرين في المناطق الحرة في حلب من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها، إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
كما أعفى المرسوم المودعين في المنطقة الحرة في حلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها، بدءا من بداية عام 2012.
ونقلت وكالة "سانا" عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، أنه بموجب المرسوم ستتم تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة في حلب، تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد، لما في ذلك من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعزى الهدف من المرسوم إلى تسريع وتيرة عملية إعادة وضع المنطقة الحرة في حلب بالاستثمار مجددا، بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة.