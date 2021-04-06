وفاة مسؤول في الحكومة اليمنية بفيروس كورونا وإخضاع آخرين للعناية المشددة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن وكيل محافظة تعز عبد الحكيم عون توفي بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا

وذكر أن وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي، ووكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل المهندس رشاد الأكحلي، لا يزالان تحت العناية المركزة منذ أسبوع إثر إصابتهما بالوباء.

وأشار إلى إخضاع محافظ تعز نبيل شمسان نفسه للحجر المنزلي بعد تفشي الوباء في المحافظة وإصابة عدد من قياداتها.

ودفع التفشي المتسارع لكورونا في تعز، لجنة الطوارئ برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل، إلى إلزام المستشفيات الخاصة بفتح غرف فرز للحالات المؤكدة والمشتبه إصابتها بالوباء، وإعادة تفعيل مراكز العزل في المرافق الصحية بنطاق مديريات المدينة والبالغ عددها 5، وتوسعة مركز العزل الطبي في المستشفى الجمهوري، في ظل وجود عجز في إسطوانات الأوكسجين.

ومع تزايد الحالات المصابة بالفيروس، أصدرت السلطات المحلية في تعز، الاثنين، توجيهاتها بإغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات والمسابح وصالات الأفراح وتنظيم الأسواق والمراكز التجارية العامة.

وكشف مدير مكتب الصحة في تعز، راجح المليكي، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المحافظة خلال الفترة من 24 شباط/فبراير إلى 4 أبريل/نيسان الجاري، بلغ 456 حالة مؤكدة و57 حالة وفاة بينهم ثلاثة أطباء، في حين أصيب في الموجة الأولى من الوباء 331 شخصًا وتوفي 81 خلال ثلاثة أشهر.

وتصدرت محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، بـ 29 إصابة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، في حصيلة الإصابات اليومية المؤكدة البالغة 94 إصابة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، حتى مساء الثلاثاء، 4975 إصابة توفي منها 976 شخصًا فيما عدد الحالات التي شفيت من الوباء 1822.