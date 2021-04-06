الإمارات تصدر قرارها بشأن جلسة تصوير أعمال مخلة بالآداب

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، قد أعلن إنهاء النيابة التحقيقات مع المتهمين بواقعة "البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة".

وأوضح عيسى الحميدان أنه تم الاستماع لأقوالهن ووجهت إليهن تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية، وتم حبسهن جميعا على ذمة التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة لإمارة دبي أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة، لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.

وانتشرت طيلة الأيام القليلة الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنساء ظهرن بشكل مخل للآداب على إحدى شرفات الأبنية الشاهقة في مدينة دبي الإماراتية.

وأثار المقطع انتقادات شعبية واسعة في البلاد دفعت السلطات الإماراتية في دبي إلى التحرك السريع لإيقاف هذه الظاهرة غير الأخلاقية بالنسبة للبلاد وثقافتها.

وأعلنت شرطة دبي، الأحد الماضي، القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة" في إحدى الشقق السكنية في الإمارة.

وأصدرت السلطات بيانا قالت فيه إنها "سجلت بلاغا جنائيا بحق هؤلاء السيدات وأحالتهن إلى النيابة العامة"، محذرة من "ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".