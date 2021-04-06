شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 140 إصابة بفيروس كورونا وتونس تعلن 46 وفاة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 حالة إصابة بفيروس "كورونا" و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و879 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 3112 حالة وفاة.

وأوضح أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 82 ألفا و96 حالة، بعد شفاء 102 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا فى 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9 آلاف و39 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1866 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 263 ألفًا و43 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 733 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و186 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 374 حالة، إلى جانب 115 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.