شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترسل وفدا للبنان للمشاركة فى إعادة إعمار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وفد ألماني في لبنان ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ألحق به دماراً كبيراً في أغسطس الماضي.

وضم الوفد، برئاسة السفير الألماني اندرياس كيندل، ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورج، واجتمع في بيروت مع محافظ العاصمة اللبنانية القاضي مروان عبود.