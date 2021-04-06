شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترسل وفدا للبنان للمشاركة فى إعادة إعمار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وفد ألماني في لبنان ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ألحق به دماراً كبيراً في أغسطس الماضي.
وضم الوفد، برئاسة السفير الألماني اندرياس كيندل، ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورج، واجتمع في بيروت مع محافظ العاصمة اللبنانية القاضي مروان عبود.
وأطلع الوفد المحافظَ عبود على تفاصيل مشروع لإعادة إعمار المرفأ من شأنه أن يؤمن نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة للشباب عبر ضخ ملايين الدولارات من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دوره الإقليمي والدولي".
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن سقوط أكثر من 200 ضحية، بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى 6000 مصاب.