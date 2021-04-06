التجارة تؤكد: منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية

الكويت - هبة التوبجي - أعلن متحدث وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية مثل حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة ودعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية وإقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.

وأكد متحدث وزارة التجارة والاستثمار أن القرار يأتي حماية المجتمع من كورونا والحد من انتشار الفيروس المستجد.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الغرامات والإغلاق تنتظر أي منشأة تجارية تقوم بحفلات افتتاح المحال التجارية ودعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية وإقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.