شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيراً إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

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