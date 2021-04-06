قريبا.. واتساب يعمل على تسهيل نقل الدردشات بين نظامي أندرويد و”آي أو إس”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سيعمل واتساب قريبًا على تسهيل نقل الدردشات بين نظامي أندرويد و”آي أو إس”، وهي ميزة طال انتظارها.



يتيح لك تطبيق المراسلة واتساب حالياً نسخ بياناتك احتياطيًا إلى تطبيق تخزين سحابي تابع لجهة خارجية، ولكنه لا يدعم ترحيل سجل الدردشات من جهاز إلى آخر، ولكن هذا قد يتغير قريبًا مع التحديث القادم، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من نقل الدردشات إذا قاموا بالتبديل من آيفون إلى أندرويد وبالعكس.

وفقًا لتقرير جديد من موقع “وابيتا إنفو”، سيقوم واتساب بطرح ميزة ترحيل محفوظات الدردشة في تحديث مستقبلي سيمكّنك من ترحيل محفوظات الدردشة على أجهزة مختلفة، فقا لموقع 24.

وبحسب التقارير، عندما يحاول المستخدم ربط جهاز يحتوي على نظام تشغيل “آي أو إس”، بحساب واتساب الخاص به على سبيل المثال، فإنه يلزمه الحصول على آخر تحديث لواتساب، لتجنب أي خطأ في التوافق مع إصدار أندرويد.

ويخطط واتساب أيضًا لتقديم ميزة "معاينة الوسائط الأكبر". بعبارات أبسط، ستظهر الصور التي تشاركها على واتساب بالطريقة التي تم تحميلها بها في الأصل ولن يقوم التطبيق بقصها. تتوفر هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.21.8.1 من واتساب، بحيث يمكن لمن يرغبون في تجربتها تثبيت أحدث إصدار، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.