الجزائر تنسحب من اجتماع إقليمي للجمارك بسبب خريطة الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أن "مكتب الاتصال للمنظمة بشمال إفريقيا، والذي مقره المغرب أدرج في لوائح الاجتماعات خرائط تظهر تراب الجمهورية العربية الصحراوية ضمن تراب المملكة المغربية، وهو ما ينافي القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، التي تعتبر الإقليم مستقلا عن السيادة المغربية"، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وأوضح أن الوفد الجزائري طلب من رئيس الدورة (عميد جمارك الأردن جلال القضاة)، سحب هذه الوثائق، لكنه رفض وسط تمسك للوفد المغربي بها، بشكل دفعه إلى قرار الانسحاب من الاجتماع.

ويشار إلى أن الاجتماع كان بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية.