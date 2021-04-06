السيسي يكشف عن أزمة تهدد مستقبل القارة الأفريقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد السيسي أن أزمة الشُح المائي في بعض الدول الأفريقية، ومن ضمنها مصر، مشكلة كبيرة تهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري، بسام راضي، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت خلال مشاركته، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.

ومن بين المشاركين في الاجتماع، إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، وسكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.

وذكر بسام راضي أن الهدف من الاجتماع هو تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الأفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة من المجتمع الدولي، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، وذلك على خلفية التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية.

وأشار الرئيس المصري إلى تقدم بلاده بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدا سعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على المستويات كافة.

وقد تم التوافق خلال الحوار على مواصلة وتعزيز التشاور لمعاونة الدول الأفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.