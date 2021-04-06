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مركز الأزهر للفتوى يعلق على نبش قبر ممرضة وحرق جثتها في حلوان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "امتهان جثة المتوفى بفيروس أمر محرم ومجرم مناف للدين والقانون والإنسانية والمروءة"، بحسب صحيفة "الوطن".

© AP Photo / Khalil Hamra

ووصف المركز رفض استلام جثة المتوفى بفيروس كورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه، بأنه أمر منكر وسلوك محرم.

وأكد المركز أن الأمر الأشد حرمة من رفض استلام جثة المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا، هو نبش قبر المتوفى أو حرق جثته.

وشدد البيان على أن كل هذه أمور منافية لتعاليم الإسلام والإنسانية ولحرمة الموت، وتعليمات الشرع بإكرام الإنسان.

واعتبر مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هذه سلوكيات لا تليق بأصحاب المروءة، وذوي الفضائل.

وأقدم مجهولون على نبش قبر ممرضة مصرية توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا وحرق جثتها في مقابر حلوان جنوب القاهرة، بينما تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض هذه الجريمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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