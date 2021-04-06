شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق صدم سيارة بقوة من الخلف ولاذ بالفرار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على قائد مركبة صدم سيارة ولاذ بالفرار وكأن شيئاً لم يكن.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم على أحد الطرق، وهروب الجاني وكأن شيئاً لم يكن.

وظهر خلال المقطع مركبة تسير ببطء وفجأة ظهرت سيارة أخرى مسرعة، اصطدمت بها، وواصل قائدها طريقه لينطلق من الموقع وكأن شيئاً لم يكن.