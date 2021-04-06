«التجارة» تحذر المنشآت من عواقب دعوة «المشاهير المعلنين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، جميع المنشآت التجارية لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء مثل إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، وحفلات افتتاح المحلات والأسواق، ودعوة “المشاهير المعلنين”، أو مناسبات تدشين المنتجات الجديدة. وأوضحت وزارة التجارة، أن العقوبات بحق المنشآت المخالفة تتمثل فيما يلي: • غرامات مالية. • الإحالة للنيابة العامة. • الإغلاق لمدة قد تصل لـ 6 أشهر.

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