شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد مركبة متهور راوغ السيارات على طريق سريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بقائد مركبة متهور راوغ السيارات على طريق سريع مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم ضبط قائد المركبة المخالف وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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