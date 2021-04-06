شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن الاعتراض على «نتائج الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “مضت 90 يوماً ولم اعترض على الأهلية متى يمكنني الاعتراض مرة أخرى؟”.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قائلا: “أهلاً بك ، في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن قبل أيام عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ41 لشهر أبريل من العام الجاري 2021.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يُمكن للمستفيد التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (أضغط هنا).

يُذكر أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج تجاوز 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.