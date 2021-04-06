القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين في الموصل

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "قيادة شرطة محافظة نينوى تتمكن من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات "داعش" الارهابية واللذين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهما في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.