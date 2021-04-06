السعودية تكشف عدد المعتمرين الذين يدخلون المسجد الحرام يوميا في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في رئاسة الحرمين أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل يوميا.

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وأوضح أن هذا القرار يخص الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين، بداية من غرة شهر رمضان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وبحسب الوكالة، فإن الشخص المحصن هو الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو متعاف من الإصابة.

وشدد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي تطبيقا "اعتمرنا" و"توكلنا".

ودعا إلى توخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

وبيّن المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.