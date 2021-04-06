الأقمار الصناعية تلتقط صورا لمحطة براكة النووية في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في الحساب الرسمي للمركز على "تويتر"، اليوم الثلاثاء :" في هذه الصورة، التي التقطها خليفة_سات، تظهر محطة براكة النووية، أول محطة عربية للطاقة النووية السلمية، والتي دخلت اليوم مرحلة التشغيل التجاري".

وأعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، في وقت سابق من اليوم، عن البدء في التشغيل التجاري لأول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتعتبر محطة براكة الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها، كما أنها تعتبر حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.