بعد السطو على عدد من المدارس في الرياض...الشرطة السعودية تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة، نقل من خلالها عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، ارتكبا عددا من الجرائم، بالنمط والسلوك الإجرامي نفسه.

وأكد الأمن العام السعودي أن المواطنين الاثنين في العقد الثاني من العمر، وتمثلت جرائمهما في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض، وسرقة ما تحويه من تجهيزات، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة أمامها.

وأشارت الشرطة السعودية إلى نجاحها في استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقاف المواطنين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.