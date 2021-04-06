رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف بوادر اتفاقية بين القاهرة وموسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك مشاورات في الوقت الراهن بشأن تفعيل مشروعات في اتجاه تكنولوجيا الفضاء، إضافة إلى اتفاقية بين البلدين تجرى دراستها وإعدادها للتوقيع عليها من الحكومتين المصرية والروسية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov

وحول أبرز ملامح الاتفاقية المرتقب التوقيع عليها بين البلدين، أوضح القوصي أنها تشمل تبادل الخبراء بين الجانبين، والاستفادة من المعامل الموجودة في الوكالتين المصرية والروسية، ودعوة الخبراء الروس للبقاء في وكالة الفضاء المصرية نحو 3 أشهر لنقل الخبرة إلى المهندسين المصريين.

وشدد على أنه بعد التوقيع على الاتفاقية ستفتح الباب لمزيد من التعاون بين البلدين في جانب الفضاء.

وتابع أن التعاون المستمر بين البلدين يشمل العديد من عمليات التعاون، حيث من المفترض أن يقوم عدد من شباب الجامعات المصرية بزيارة المعاهد الفضائية في روسيا خلال فترة الصيف، حتى يطلع الشباب على الأماكن الفضائية المتقدمة.

وشارك القوصي في احتفالية الذكرى الـ 60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسي "يورى غاغارين"، التي أقيمت في القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وأقيمت الاحتفالية بحضور سفير روسيا غيورغي بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، وممثلي وكالة الفضاء المصرية.

وكان أول رائد فضاء في العالم من أصل روسي وهو "يوري ألكسيفيتش غاغارين"، الذي ولد في 9 مارس/ آذار 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وكان أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض في 12 أبريل/ نيسان 1961، على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".