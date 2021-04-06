تونس: نتطلع إلى تطوير التعاون في الفضاء والمجال العلمي مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال النفطي لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا في مجال علمي متطور يهم الفضاء، وهو إطلاق القمر الاصطناعي التونسي بمساعدة وتعاون متين مع روسيا، ونتطلع لأن نطور هذا التعاون في مجال الفضاء والمجال العلمي، لذلك أقول بأن هذه العلاقة قد انطلقت".

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وتابع قائلا: "وكذلك لتطوير علاقات الاستثمار المشترك بين تونس وروسيا... سنكون سعداء بدخول رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين روس للقيام بمشاريع مشتركة".

وأضاف نائب وزير الخارجية التونسي: "لدينا اتصالات وتشاور مع الجانب الروسي في العديد من المواضيع التي تهم الناس (العالم) والتي تهم أركان السلم والأمن والتنمية".

وعن تزويد تونس بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، قال النفطي: "أعبر عن الشكر والتقدير للحكومة الروسية في هذا الظرف بالذات، باعتبار أن روسيا هي الدولة الأولى التي مكنت تونس من الحصول على جرعات اللقاح. في الوقت الذي كانت فيه تونس في أمسّ الحاجة، ثم تلتها دول أخرى لكن نحن ممتنون...".

وأطلقت تونس القمر الصناعي "تحدي 1"، بالتعاون مع روسيا في يوم عيد الاستقلال التونسي وهو أول قمر صناعي في القارة الأفريقية صنع في تونس.