وكالة أنباء الإمارات تطلق خدمة إخبارية باللغة العبرية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الوكالة، اليوم الثلاثاء، فإن الخدمة الجديدة توفر محتوى صحفيا شاملا باللغة العبرية يتضمن مواد إخبارية وتقارير مكتوبة ومرئية.

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وأوضحت أن هذا المحتوى يتم بثه عبر الموقع الرسمي للوكالة، بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، إن الخدمة الجديدة تساعد في تقديم محتوى صحفي يظهر تطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في جميع المجالات، في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت شركة "الاتحاد للطيران" وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل مذكرة تفاهم واسعة النطاق، تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.