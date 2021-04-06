"روسكوسموس" تقدم عرضا لإعداد رائد فضاء مصري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القوصي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الاحتفال بمرور 60 عاما على رحلة رائد الفضاء الروسي، يوري غاغارين، إلى الفضاء الخارجي: "روسكوسموس قدمت عرضا جيدا لتأهيل رائد فضاء مصري، ونحن أعددنا الدراسة اللازمة بالفعل، وهي في حيز العرض على الجهات الرسمية، للحصول على الموافقات اللازمة. وسنعلن عنها بعد الموافقة".

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وفيما يتعلق باتفاقية التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء، قال القوصي: "حاليا نحن في مرحلة الإعداد لتوقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا في مجال الفضاء، وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات بين الجانبين؛ كما تشمل زيارات خبراء من روسكوسموس، لنقل المعرفة إلى المهندسين المصريين".

وأشار القوصي إلى إطلاق قمر اصطناعي مصري، بالتعاون مع روسيا؛ مؤكدا أنه يعمل بشكل جيد.

وأقيمت في القاهرة، اليوم، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 60 لأول رحلة فضاء روسية، حضرها وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، وسفير روسيا في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، وممثلي وكالة الفضاء المصرية.

وانطلق يوري غاغارين إلى الفضاء، على متن المركبة السوفيتية "فوستوك 1"، في 12 نيسان/ أبريل 1961؛ وتمكن، للمرة الأولى في التاريخ، من الطيران في الفضاء الخارجي، والدوران حول الأرض.