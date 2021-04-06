وزير السياحة التونسي: أخذ لقاح كورونا ليس شرطا لدخول السياح

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "اللقاح ليس شرطا إلى حد الآن لدخول تونس"، مضيفا: "إذا كان فحص (بي سي آر) سلبي فليتفضل.. هذه هي سياستنا لأن تكون تونس وجهة آمنة".

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وأوضح الوزير أن " تونس تستعد الصيف القادم لاسترجاع القطاع السياحي، وسنأخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كل من يزور تونس وكل الشعب التونسي، وشعارنا هو (تونس جاهزة وآمنة) بحيث تبقى تونس قادرة على استقبال الناس، لكن في أحسن الظروف الصحية".

وأوضح عمار أن "العمل في المستقبل سيكون فيه تركيز كبير على تطوير السياحة الثقافية وأن تأتي بالسياح في الشتاء والخريف والربيع وليس فقط في الصيف".

ولفت إلى أن "لدى تونس السياحة الصحراوية التي هو منتوج خاص بها، وكما نعرف السياح الروس يحبون هذا القطاع الذي يكون في الشتاء، وأيضا سياحة الغولف، ولدينا عدة ملاعب غولف من أعلى طراز ومناخنا في تونس يسمح بلعب الغولف 10 شهور".

ورحب وزير السياحة التونسي بزيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى بلاده في حال أعربت الشركات الروسية عن مثل هذه الرغبة، مرحبا في الوقت ذاته، بدخول المستثمرين الروس إلى القطاع السياحي التونسي.

وقال: "نحن مسرورون بقرار السلطات الروسية إعطاء "إيروفلوت" السماح بالقيام بسبع رحلات في الأسبوع أي رحلة كل يوم وكذلك لشركتين أخريين رحلات شارتر (عارضة)، ونحن نرحب بإيروفلوت إن كانت تريد الزيادة في عدد الرحلات"، مضيفا: "أي شركة روسية أخرى تحب أن تعمل باتجاه تونس نحن نرحب بها".

وأشار الوزير إلى ترحيب بلاده بالمستثمرين الروس، قائلا: "إن كان هناك مستثمرون روس يرغبون بالاستثمار في القطاع السياحي فنحن نرحب بهم".

وحصلت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، في وقت سابق، على تصريح للقيام برحلات منتظمة من موسكو إلى الدوحة (قطر)، والمنستير (تونس)، وبونتا كانا (جمهورية الدومينيكان)، وذلك وفقا لقرار وكالة النقل الجوي الفدرالية في روسيا.