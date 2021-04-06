شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليونانى يتعهد بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكى، اليوم الثلاثاء، بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وأوضح ميتسوتاكيس - خلال مؤتمر صحفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة - أن الهدف الرئيس للزيارة استئناف عمل السفارة فى ليبيا، مؤكدًا أنه بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيتم فتح القنصلية فى بنغازي، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية

وشدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فى أسرع وقت، مؤكدا أن خفر السواحل الليبى له دور بارز فى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من ليبيا.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار ميتسوتاكيس - وفقا لما أوردته بوابة " إفريقيا" الليبية - إلى زيادة التمثيل الدبلوماسى فى ليبيا وفتح المجال الجوى بين الجانبين.

من جانبه، أكد المنفى أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان فى المجال الاقتصادى والاستثماري، مشددا على تفعيل كافة الاتفاقات فى كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.