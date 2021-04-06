شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائد مركبة يسير عكس الاتجاه ويعرض حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة بقيادة سيارته عكس الاتجاه في إحدى المناطق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهر قائد المركبة، في المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، يسير بين السيارات عكس الاتجاه في مشهد صادم، وكاد يصطدم بالسيارات على الطريق.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية التدخل، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.