منظمة الصحة العالمية: التطعيم ضد "كوفيد-19" لا يمنع انتقال العدوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيم ضد "كوفيد-19" لا يمنع انتقال العدوى، خاصة وأن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات حتى الآن.



وأضافت أن العالم لايزال في انتظار المزيد من الإمدادات فيما يخص اللقاحات، لذلك فإن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم التي يحصل عليها من يتلقون لقاح فيروس كورونا، كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق، الأربعاء، دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلا وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفا من تحسين أوضاعها.