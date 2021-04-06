مصادر حكومية مغربية تكشف حقيقة الإغلاق في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لجريدة "هسبريس" المغربية، فقد أكدت مصادر حكومية أن "الحكومة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار حول إجراءات الإغلاق الليلي في شهر رمضان".

© AFP 2021 / FADEL SENNA

وأوضحت أن الحكومة ستعلن بعد غد الخميس عن الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن اجتماع الحكومة، الخميس المقبل، يعتبر آخر اجتماع لها قبل حلول شهر رمضان، لذا يرجح كثيرون أن يتم في الاجتماع تحديد كل التفاصيل المتعلقة بالإغلاق، وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي والتجاري لفئات كثيرة من المغاربة.

وكانت أخبار غير رسمية قد تم ترويجها بخصوص الإغلاق الشامل خلال ليالي رمضان، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في المملكة، مما أثار الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد العديد من المهنيين، خصوصا المتضررين من إمكانية توقف النشاط الاقتصادي خلال رمضان، غياب تواصل الحكومة حول الإجراءات المرتقب اتخاذها في الأسابيع المقبلة.

وبدأت الحكومة، منذ أسابيع، التمهيد لإعلان "الإغلاق الليلي" في رمضان من خلال الحديث عن الوضعية الوبائية المقلقة وارتفاع الحالات الخطيرة، وانتشار السلالة البريطانية المتحورة للفيروس في 7 جهات في المغرب.

وقد أصدرت الحكومة المغربية بيانا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنه "سيتم تدارس مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا"؛ وهو المرسوم المرتقب أن يمدد، بعد غد الخميس، حالة الطوارئ في المغرب شهرا إضافيا، كما جرت العادة منذ بداية الجائحة.

وفي السابق، استبعدت مصادر مغربية إقامة صلاة التراويح في المساجد بالنظر إلى الوضعية الوبائية التي وصفها وزير الصحة منذ أيام بـ"المقلقة"، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى جميع الأنشطة التجارية ما بعد أذان صلاة المغرب.