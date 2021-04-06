البنك الأفريقي يقرض مصر 145 مليون يورو لتطوير السكك الحديدية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن مجلس إدارته وافق على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير السكك الحديدية في مصر.

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وذكر البيان أن التمويل سوف يستخدم في تعزيز السلامة التشغيلية، وزيادة قدرة خطوط الشبكة.

وتوقع البنك أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يشكلون نحو 40% من جملة السكان (100 مليون نسمة)، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة.

ويأتي إعلان البنك عن موافقته على القرض بعد ثمانية أيام من توقيف ثمانية موظفين على ذمة تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، الشهر الماضي.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأسوية، إلا أن أكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002، عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.