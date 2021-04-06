الكاظمي يعلن توقيع عدة اتفاقيات مع السعودية والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في بيان تناول جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "كانت الزيارتان الأخيرتان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات ناجحتين بكل المعايير".

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وتابع: "حفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل إن الإخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وإرثه وعمقه"، وفق تعبيره.

وأضاف: "الزيارتان كانتا في غاية الأهمية، ولمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وسوف نترجم هذه الروح إلى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".

واتفق حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الكاظمي للإمارات، التي بدأت الأحد، على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، فضلا عن الإعلان عن استثمار الإمارات 3 مليارات دولار في العراق.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة إلى الإمارات جاءت بعد نحو يومين من زيارة أجراها الكاظمي إلى السعودية أسفرت عن توقيع اتفاق على تأسيس صندوق (سعودي - عراقي) مشترك للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار.